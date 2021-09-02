Панджшер талибы* атакуют вместе с «Аль-Каидой"*
* талибы — запрещённая в России организация
Базарак, Афганистан, 2 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Афганскую провинцию Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атакуют вместе с террористами группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 2 сентября Al Arabiya.
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Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)
Уточняется, что боевики присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытаются взять под контроль Панджшер, занятый Фронтом национального сопротивления Афганистана.
Напомним, пытаясь завладеть Панджшером, за последние двое суток были убиты 350 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 35 попали в плен к ополченцам.