Подгорица, 2 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Черногории 46,5 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 40,7 процента были ревакцинированы, сообщает 2 сентября институт общественного здравоохранения.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

На данный момент введено 398 819 доз вакцины против коронавируса.

Массовая вакцинация в стране началась 4 мая 2021 года.