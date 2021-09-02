Подгорица, 2 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В больницах Черногории в настоящее время проходят лечение 368 пациентов с COVID-19.

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2 сентября число госпитализированных стало на 35 больше по сравнению с предыдущим днем, сообщает институт общественного здравоохранения.

Из общего числа активных случаев 4,41 процента находятся в больницах. По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории в настоящее время зарегистрировано 8 337 активных случаев коронавируса.

С начала эпидемии общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Черногории составляет 115 956 человек, 1732 человека скончались от последствий болезни.