Лондон, 2 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Lil Nas X опубликовал полный трек-лист «Montero», его первого полноформатного студийного альбома, в своих социальных сетях. В дополнение к синглам «Montero (Call Me By Your Name)», «Sun Goes Down» и «Industry Baby», пластинка включает песни с Megan Thee Stallion, Элтоном Джоном, Майли Сайрус и Doja Cat.

Ernst Vikne Элтон Джон

Трек-лист появился на следующий день после того, как Lil Nas X раскрыл обложку «Montero».

Вслед за стремительным успехом «Old Town Road» Lil Nas X выпустил свой успешный мини-альбом «7 EP» летом 2019 года и молчал большую часть 2020 года. Он вернулся в ноябре с синглом «Holiday», прежде чем выпустить «Montero (Call Me By Your Name)» в марте 2021 года. После выпуска «Sun Goes Down» и «Industry Baby» Lil Nas X подтвердил выпуск альбома в июне и выпустил трейлер к нему несколько недель спустя.