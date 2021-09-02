Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Пресс-секретаря экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), блогера Всеволода Могучева арестовали на полтора месяца. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Артём Брусницын ИА Красная Весна Всеволод Могучев

Могучев пробудет в СИЗО до 20 октября 2021 года. Гражданин обвиняется по п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды организованной группой).

Помощника Сергия задержали 1 сентября на поезде, следующего из Екатеринбурга в Тюменскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, наставник Могучева, экс-схимонах Сергий сейчас находится в московском СИЗО.