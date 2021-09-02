Москва, 2 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Россия не изменила свою позицию по поводу того, что без одобрения СБ ООН Кристиан Шмидт не может считаться высоким представителем в Боснии и Герцеговине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 2 сентября. Так Захарова ответила на вопрос ИА REGNUM о том, как Россия видит перспективы урегулирования спора вокруг назначения нового верховного представителя в БиГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Его деятельность в качестве высокого представителя, тем более с использованием чрезвычайного инструментария — так называемых боннских полномочий, нелегитимна и чревата негативными последствиями для постконфликтного урегулирования в БиГ», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что члены руководящего комитета Совета по выполнению соглашения о мире в БиГ ранее отвергли предлагавшийся Москвой и Пекином компромиссный вариант развязки, который смог бы обеспечить необходимую международно-правовую легитимность высокого представителя по БиГ и «пошли на столь беспрецедентное «назначение» германского кандидата Шмидта в обход СБ ООН и в отсутствие консенсуса на сей счет как внутри международного сообщества, так и среди самих боснийских сторон».

«К сожалению, Балканам не повезло с точки зрения того, как часто решения или механизмы СБ ООН игнорируются западными странами», — считает Захарова.

По ее словам, подобные нелегитимные ситуации способны подорвать всё достигнутое на этом направлении за четверть века, противоречат принципам Дейтонского соглашения и ставят под угрозу его реализацию.

Напомним, что процедура назначения Кристиана Шмидта на должность высокого представителя в БиГ не была одобрена СБ ООН, из-за чего Республика Сербская, Россия и Китай отказались признать его легитимным представителем международного сообщества. Сам Шмидт заявил 1 сентября, что ожидает решения спорных вопросов за столом переговоров.