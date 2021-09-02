Москва, , 17:54 — REGNUM Россия начала решительнее давать отпор японской пропаганде в исторических вопросах. Об этом 2 сентября заявил политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Анатолий Кошкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Отрадно, что, наконец, окреп голос Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое, не обходя как раньше острые углы, стало давать должный отклик провокаторам и клеветникам, напоминая об ответственности Японии за развязывание войны и чинимые произвол и зверства в отношении народов оккупированных стран», — заявил Кошкин.

По его словам, в связи с этим запланировано издание сборника документов, посвящённого этой теме.

Ранее уже произошло рассекречивание публикаций документов ФСБ о злодеяниях японских военных, которые на живых людях испытывали запрещённое бактериологическое и химическое оружие в Китае.

До сих пор в Китае находят склады подземного оружия, и были факты, когда целые деревни и малые города заражались чумой и другими отравляющими либо бактериологическими веществами. Есть подтверждение, что на Халхин-Голе использовали», — подчеркнул Кошкин.

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