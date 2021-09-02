Москва, 2 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Россия начала решительнее давать отпор японской пропаганде в исторических вопросах. Об этом 2 сентября заявил политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анатолий Кошкин

«Отрадно, что, наконец, окреп голос Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое, не обходя как раньше острые углы, стало давать должный отклик провокаторам и клеветникам, напоминая об ответственности Японии за развязывание войны и чинимые произвол и зверства в отношении народов оккупированных стран», — заявил Кошкин.

По его словам, в связи с этим запланировано издание сборника документов, посвящённого этой теме.

Ранее уже произошло рассекречивание публикаций документов ФСБ о злодеяниях японских военных, которые на живых людях испытывали запрещённое бактериологическое и химическое оружие в Китае.

До сих пор в Китае находят склады подземного оружия, и были факты, когда целые деревни и малые города заражались чумой и другими отравляющими либо бактериологическими веществами. Есть подтверждение, что на Халхин-Голе использовали», — подчеркнул Кошкин.