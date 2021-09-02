Вашингтон, 2 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Верховный суд США «официально отклонил» просьбу компаний, предоставляющих услуги по прерыванию беременности, отменить техасский закон, запрещающий аборты после шести недель. Эта новость шокировала многих, сообщает 2 сентября CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

Председатель Верховного суда Джон Робертс стал одним из четырех либеральных судей, которые отказались идти против закона.

Решение суда означает, что останется в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, данный закон снизит количество абортов в Техасе на 85% и вынудит многие клиники закрыться.

Напомним, что по меньшей мере 12 других штатов пытались ввести запреты на аборты на ранних сроках беременности, но все законы были заблокированы до вступления в силу.