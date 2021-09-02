Посёлок Тельмана, Ленинградская область, 2 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Поиски останков павших красноармейцев в так называемой «Долине смерти» в Тосненском районе Ленинградской области продолжатся весной 2022 года. Об этом сообщила 2 сентября ответственный секретарь общественной организации «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Область увековечивает память погибших на Тельмановском рубеже

Напомним, в мае 2021 года в Ленинградской области разгорелся громкий скандал. На территории Тельмановского рубежа, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои и погибли тысячи воинов Красной Армии, начались земляные работы. Директор компании ООО «ЭВРИКАл», в чьей собственности находится эта территория, зная о воинских захоронениях, под покровом ночи дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта. Это привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. В результате 2 га земли, где покоились павшие воины, были уничтожены.

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По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, директор предприятия был задержан и отправлен под домашний арест, а на месте начали работу поисковики. В результате только на 6 га Тельмановского рубежа были найдены останки примерно 100 человек. Кроме того, в обследованных 500 метрах противотанкового рва были найдены останки 76 бойцов Красной Армии, еще 21 советский солдат обнаружен в братской могиле. Помимо этого в земле были найдены личные вещи погибших, обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа.

По словам Цунаевой, работы поисковики на рубеже не закончили, они вернутся к раскопкам в 20-х числах апреля 2022 года и будут там как минимум до 9 мая, а то и до конца весны.

«В поисковых работах примут участие поисковики из Ленинградской области и Петербурга, а также из других регионов России ― всего до 200 человек. Несмотря на архивные документы, работы будут включать разведку и обследование территории», ― пояснила Елена Цунаева.

В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой напомнил, что в планах у региональных властей — создать на данной территории достопримечательное место.

«Это место достойно встать в один ряд с таким мемориалом, как «Невский пятачок», чтобы о нем знали наши дети и гости Ленинградской области, чтобы они знали о той цене, которую заплатила наша страна за победу в Великой Отечественной войне», ― подчеркнул чиновник.

Чтобы не допустить повторения ситуации с уничтожением захоронений региональные власти приступили к разработке областного законопроекта, который будет регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на землях, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Согласно документу, на территориях, где по архивным данным есть выявленные и невыявленные захоронения 1939 — 1945-х годов, необходимо будет в обязательном порядке провести поисковые работы прежде, чем собственник начнет там какие-либо земляные работы.

«В случае обнаружения останков воинов Краснов Армии Ленинградская область берет на себя расходы по поднятию и перезахоронению этих останков», ― уточнил Владимир Цой.