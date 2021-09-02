Поиски павших солдат в «Долине смерти» Ленобласти продолжатся в 2022 году
Посёлок Тельмана, Ленинградская область, 2 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Поиски останков павших красноармейцев в так называемой «Долине смерти» в Тосненском районе Ленинградской области продолжатся весной 2022 года. Об этом сообщила 2 сентября ответственный секретарь общественной организации «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в мае 2021 года в Ленинградской области разгорелся громкий скандал. На территории Тельмановского рубежа, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои и погибли тысячи воинов Красной Армии, начались земляные работы. Директор компании ООО «ЭВРИКАл», в чьей собственности находится эта территория, зная о воинских захоронениях, под покровом ночи дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта. Это привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. В результате 2 га земли, где покоились павшие воины, были уничтожены.
Читайте ранее в этом сюжете: Уничтожение утерянных воинских захоронений в Ленобласти довели до дела
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, директор предприятия был задержан и отправлен под домашний арест, а на месте начали работу поисковики. В результате только на 6 га Тельмановского рубежа были найдены останки примерно 100 человек. Кроме того, в обследованных 500 метрах противотанкового рва были найдены останки 76 бойцов Красной Армии, еще 21 советский солдат обнаружен в братской могиле. Помимо этого в земле были найдены личные вещи погибших, обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа.
По словам Цунаевой, работы поисковики на рубеже не закончили, они вернутся к раскопкам в 20-х числах апреля 2022 года и будут там как минимум до 9 мая, а то и до конца весны.
«В поисковых работах примут участие поисковики из Ленинградской области и Петербурга, а также из других регионов России ― всего до 200 человек. Несмотря на архивные документы, работы будут включать разведку и обследование территории», ― пояснила Елена Цунаева.
В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой напомнил, что в планах у региональных властей — создать на данной территории достопримечательное место.
«Это место достойно встать в один ряд с таким мемориалом, как «Невский пятачок», чтобы о нем знали наши дети и гости Ленинградской области, чтобы они знали о той цене, которую заплатила наша страна за победу в Великой Отечественной войне», ― подчеркнул чиновник.
Чтобы не допустить повторения ситуации с уничтожением захоронений региональные власти приступили к разработке областного законопроекта, который будет регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на землях, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Согласно документу, на территориях, где по архивным данным есть выявленные и невыявленные захоронения 1939 — 1945-х годов, необходимо будет в обязательном порядке провести поисковые работы прежде, чем собственник начнет там какие-либо земляные работы.
«В случае обнаружения останков воинов Краснов Армии Ленинградская область берет на себя расходы по поднятию и перезахоронению этих останков», ― уточнил Владимир Цой.