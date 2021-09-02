Москва, 2 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Иностранные правительства могут получить в какой-то момент доступ к содержанию смартфонов, если производители техники «перейдут грань», заявил 2 сентября бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден на марафоне «Новое знание».

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Они за нами подсматривают

Он привёл в пример американскую компанию Apple, которая, по его словам, занимается поиском доступа к смартфонам. Пока не доказано, что она в состоянии найти «какой-то определенный контент», но если это будет установлено, то правительство США может потребовать найти интересующую его информацию.