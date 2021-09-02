Таллин, 2 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Государственный департамент США внес Эстонию в список стран с самым высоким уровнем опасности — из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee со ссылкой на опубликованные ведомством рекомендации для американских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Американским туристам не рекомендуют посещать Эстонию и включенные с нею в список Азербайджан, Лаос, Швейцарию, Сент-Люсию, Оман и Северную Македонию из-за повышенного риска инфицирования COVID-19, угрозы терроризма или нестабильной политической ситуации.

«Все пропало, шеф, все пропало! Стоило 30 лет целовать Америку во все нежные места, чтобы в результате оказаться в списке опасных стран наравне с Северной Кореей», — так иронично прокомментировал новость известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.