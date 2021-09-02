Рига, 2 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Вопросы и решения, связанные с преодолением ковид-кризиса, должны быть главными в повестке дня работы парламента. Об этом президент Латвии Эгил Левитс заявил на первом заседании осенней сессии национального парламента Сейма.

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По сообщению телеканала LTV, Левитс подчеркнул, что прежде всего нужно защитить жизнь и здоровье людей и обеспечить их безопасность. Этот вопрос будет актуален и в последний год полномочий нынешнего парламента, подчеркнул он.

«У нас один главный враг — вирус коронавируса COVID-19», — заявил президент Латвии.

Левитс подчеркнул, что COVID-19 вновь набирает силу в Латвии, поэтому необходимо выработать единую стратегию по борьбе с ним. Он поблагодарил всех жителей страны, которые привились, заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких: «Широкий охват вакцинацией — общее дело всего народа».

Левитс также заявил, что больше нельзя ограничивать народное хозяйство в той степени, как раньше. Исключением может считаться лишь ситуация, когда больницы вновь переполнятся больными с коронавирусом, считает он.