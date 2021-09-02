Москва, 2 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Москва остается одной из самых привлекательных локаций для туристов. Посетить российскую столицу рекомендуют, как местные жители, так и побывавшие в городе отдыхающие. Об этом свидетельствуют результаты проведенного сервисом для путешественников «OneTwoTrip» исследования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

В связи с коронавирусными ограничениями многие жители России предпочли провести отпуск, путешествуя по стране. Одной из точек притяжения и безусловным лидером туристических предпочтений граждан стала Москва. В бюро путешествий провели масштабное исследование и выяснили, как оценивают туристический потенциал столицы местные жители и ее гости.

Города оценивали по таким параметрам как достопримечательности и архитектура, живописная природа, инфраструктура гостеприимства: наличие гостиниц, хороших и недорогих кафе и ресторанов, возможности совершить покупки, высокий уровень культуры местных жителей и их отношение к гостям, и по ряду других. Столица с честью выдержала экзамен, получив максимально возможные оценки.

Стоит отметить, что мнения москвичей и гостей столицы во многом сошлись. Более того, некоторые параметры, которые отнесли к минусам, таковыми являются не всегда, а скорее обусловлены теми функциями, которые выполняет Москва. Например, многим не нравится большое количество туристов, высокие цены в общепите и плохая экология.

В то же время в столице есть, на что посмотреть, в ней достаточно развитая инфраструктура, и несмотря на цены, много хороших ресторанов и кафе, и что особенно приятно, москвичей оценивают, как гостеприимных людей.

По итогам исследования: 96,1% респондентов ответили, что Москва им понравилась, еще 95% не пожалели, что приехали сюда на отдых, а 92,2% порекомендовали бы родным и близким поездку.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова предположила, что въездной турпоток в Россию может восстановиться в 2023 году, а внутренний туризм может восстановиться до уровня 2019 года уже в этом.

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