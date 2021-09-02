Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Задержавшийся почти на сутки самолет авиакомпании «Северный Ветер» с туристами прибудет в петербургский аэропорт «Пулково» 3 сентября в 18:45 мск, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Рейс из турецкого Даламана в Петербурге должен был вылететь накануне в 20:00 по местному времени, его ждали в «Пулково» после полуночи 2 сентября.

«Однако до посадки дело не дошло. На ночь некоторых пассажиров разместили в отелях, еще часть осталась в аэропорту», — отметил телеканал, с которым своими переживаниями от длительной задержки рейса поделились пассажиры.

Сегодняшним утром тех, кто ночевал в отелях, вновь привезли в аэропорт, но рейс вновь был отложен. Людям предложили дожидаться резервного самолета из Антальи, либо лететь в Петербург через Москву с пересадкой. Часть пассажиров с детьми выбрала последний вариант. Оставшиеся вскоре тоже должны вернуться в Петербург — самолет уже в пути.