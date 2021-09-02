Стокгольм, 2 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 1214 носителей SARS-CoV-2. Данная информация была опубликована 2 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерло 14 692 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 129 131 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 724 794 человека старше 18 лет, вторую — 5 797 244 совершеннолетних.

По состоянию на 2 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 48 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.