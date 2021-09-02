Рига, 2 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Средняя школа в Балвском крае (восточная Латвия) начала новый учебный год с дистанционного обучения. Об этом сообщил гостелевидение LTV, отметив, что это первый подобный случай.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Решение отказаться от очного обучения до 10 сентября принято на основании ковид-тестирования учащихся. В результате несколько учащихся и педагогов определены как контактные лица.

По согласованию с медиками, эпидемиологами Центра профилактики и контроля заболеваний, руководством Управления образования, культуры и спорта Балвского района было принято решение организовать обучение в средней школе дистанционно.

В новом учебном году занятия в Латвии в очном формате предусмотрены для переболевших коронавирусом и вакцинированных учеников и учителей при наличии ковид-сертификата, а для еще не болевших и не привитых — при обязательном участии в еженедельном тестировании образцов слюны.