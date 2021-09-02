Москва, 2 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Неясная ситуация с новыми санитарными ограничениями в Турции ставит под угрозу осенний экскурсионный сезон. Об этом сообщает 2 сентября пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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С 6 сентября в Турции вступают в силу ограничения на передвижения по стране невакцинированных граждан. Как сообщало ИА REGNUM, для перелётов и междугородних поездок потребуется отрицательный результат ПЦР-теста. В ассоциации отмечают, что разъяснений, касающихся иностранных туристов, в турецких документах нет.

«Если ограничения 6 сентября будут касаться всех без исключения иностранных туристов, то перед туристами и туроператорами встанет ряд проблем», — предупреждают в ассоциации.

Так, иностранным участникам экскурсионных туров, вероятно, придётся делать ПЦР-тест за свой счёт внутри страны. Это, в свою очередь, негативно отразится на покупке таких туров в Турцию, которые осенью наиболее популярны.

Туроператоры надеются на благополучное разрешение ситуации, но пока нехватка информации тормозит бронирование, добавили в АТОР.

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