Москва, 2 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,67%, превышая $72,07 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«Вечер 1 сентября ожидаемо закончился коррекцией нефтяных цен вниз. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от минэнерго пусть не совпали с предварительной информацией от института нефти, но подтвердили общую тенденцию.

Запасы нефти сократились сильнее, чем ожидалось, а вот запасы бензина возросли. При этом объемы добычи в США на неделе, закончившейся 27 августа, обновили годовой максимум.

Впрочем, на этой неделе ситуация будет несколько скорректирована последствиями урагана «Ида», но в целом тенденция к наращиванию добычи в Америке на фоне высоких цен налицо. Не принесла сюрпризов и встреча министров стран-членов ОПЕК+.

Решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в месяц было подтверждено. Организация ожидает сохранения некоторого дефицита нефти, однако опасения сокращения спроса из-за развития пандемии и возможных локдаунов все ещё сильны.

Основным драйвером роста котировок черного золота остаются надежды на продолжение активных денежных вливаний со стороны ФРС США.

Но о том, продолжится ли эта политика, рынок будет судить по статистике рынка труда, выходящей 3 сентября. Так что сегодня нефть продолжит, вероятно, торговаться в районе $72 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть пытается вернуться к росту, тестируя зону $71,50