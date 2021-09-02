Варшава, 2 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Польше сделано уже более 36 миллионов прививок против COVID-19. Об этом 2 сентября на своей странице в Twitter написал глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик.

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При этом число тех жителей, кто полностью прошёл вакцинацию, превысило 18,8 миллиона человек.

«Сегодня число полностью вакцинированных жителей нашей страны превысило 18,8 миллиона. Всего же мы сделали уже более 36 миллионов прививок. К сожалению, мы отмечаем, что скорость вакцинации постоянно замедляется. Так, если в начале вакцинации прививки получали до 500 тысяч человек, то сегодня эта цифра едва достигает 50 тысяч. Вероятно, почти все желающие уже привились. Теперь перед нами стоит задача склонить к вакцинации тех, кто сомневается», — говорится в сообщении Дворчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до августа текущего года.