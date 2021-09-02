Москва, 2 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,3%, откатываясь до 72,86 рубля. Евро в чисто символическом минусе на 0,09% торгуется на уровне 86,22 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Headslegal.ru Рубль

«Основной позитив для российской валюты исходит с отечественного рынка акций, где индекс Московской биржи продолжает обновлять исторические максимумы, а индекс РТС вышел из бокового коридора и поднимается до уровней, на которых в последний раз он находился ещё в 2009 году.

Приток денег нерезидентов в российские облигации и акции подогревает покупки в рубле. В то же время доллар после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла слабеет на мировом рынке.

Поэтому среди инвесторов крепнет убеждение, что данные по рынку труда США, которые выйдут 3 сентября, окажутся слабыми, что ещё больше снизит вероятность ужесточения монетарной политики ФРС.

Сегодня рынок традиционно ожидает информации о количестве первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, которая может несколько скорректировать эти прогнозы.

После пробития российской валютой сопротивления в районе 73 рублей за доллар открывается дорога к рубежу 71,50 рубля», — считает эксперт.

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