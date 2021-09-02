Тбилиси, 2 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Движение городских автобусов в Грузии будет восстановлено только после того, как в стране будут выявлять менее 2 тыс. случаев заражения в сутки. Об этом в эфире телеканала сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в интервью изданию «Палитра-ньюс».

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"Если мы спустимся ниже 2 тыс., что было для нас пиком во время предыдущей волны в апреле-мае, тогда смело можно думать о возобновлении работы транспорта и восстановлении других социальных мероприятий», — сказала замминистра.

Она добавила, что сектор здравоохранения Грузии из-за наплыва пациентов с COVID-19 работает на максимуме возможностей. Пока эпидсутация в стране не улучшится, минздрав будет против того, чтобы муниципальный транспорт возобновил работу.

Напомним, работа городского транспорта в Грузии была приостановлена с 14 августа до 4 сентября для профилактики пандемии. Потом это ограничение продлили до 13 сентября. В течение 1 сентября в стране выявили 3212 случаев заражения коронавирусом.