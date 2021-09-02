Киев, , 16:06 — REGNUM На Украине высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда — Василия Огурецкого и Светлану Вус.

Верховный суд Украины Wadco2

Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что ранее они подали заявления об отставке. И Огурецкий, и Вус были судьями кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

В сообщении отмечается, что всего с начала 2021 года на основании заявлений об отставке уволены 110 судей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленскийзаявил, что в ходе переговоров услышал от главы США Джозефа Байдена положительную оценку реформ, которые в настоящий момент реализуются на Украине, в частности, судебной реформы.

В июле Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения судьёй главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, что вызвало крайнее неудовольствие в офисе президента Украины.