Киев, , 18:00 — REGNUM Верховный суд Украины разъяснил своё решение о признании незаконным и отмене указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Разъяснение суда обнародовано вечером 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд подчеркивает, что президент Украины обязан действовать только в пределах полномочий, определенных конституцией и законодательством.

«В частности, реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда осуществляется путем издания указов о назначении судей… Иного способа… в частности, путем отмены ранее изданных актов по кадровым вопросам (в конкретном случае относительно назначения судьи Конституционного суда Украины на эту должность), основным законом Украины не предусмотрено», — говорится в комментарии.

Верховный суд также счёл «необоснованными» основания, которыми Зеленский объяснил принятое решение.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе президента (ОП) Украины заявили, что решение Верховного суда является попыткой защитить коррупционную систему. В офисе Зеленского собираются подавать апелляцию на это решение. Отметим, что Александр Тупицкий — глава Конституционного суда, был уволен с должности указом Зеленского в разгар конфликта между судом и ОП в начале нынешнего года.