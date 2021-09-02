Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Ростовская область пока не может нарастить темпы вакцинации от коронавируса, следует из данных регионального оперштаба 2 сентября.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 452,44 тыс. человек (+ 7 005 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 264,89 тыс. человек (+ 13 609 человек).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вакцинацию от COVID-19 завершили 80% учителей школ и около 60% сотрудников вузов.