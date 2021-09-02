Амстердам, , 15:45 — REGNUM Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Украине летом 2014 года, обратилась к России с просьбой поделиться информацией по поводу предполагаемой доставки ЗРК «Бук» на Украину с территории РФ. Соответствующее обращение 2 сентября распространила полиция Нидерландов.

Обломки самолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российским военнослужащим, обладающими большими данными, такими как фотографии, видео, электронные письма и официальные документы, предлагается поделиться этой информацией с ССГ», — говорится в обращении.

В заявлении ССГ утверждается, что ЗРК «Бук» якобы был доставлен на украинскую территорию из Курска.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс о гибели в 2014 году в Донецкой области Украины малайзийского пассажирского лайнера начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трех граждан России и одного украинца.

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