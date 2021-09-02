Москва, 2 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Российский внутренний туризм продолжает восстанавливаться, а что касается въездного, то его будущее прояснится только после завершения очередной волны коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Так она прокомментировала прогнозы Ростуризма о том, что въездной турпоток в РФ может восстановиться в 2023 году.

Pixel2013 Туризм

«Определенные прогнозы на этот счет можно будет дать только после завершения очередной волны коронавируса и публикации сопутствующей ей статистики, — сказала Дехтярь. — Потому что на въездной поток туристов влияют три фактора, так или иначе связанных с пандемией. Во-первых, модификация ковида — появление новых штаммов. Во-вторых, международная работа по взаимному признанию вакцин, которая пока не завершена. И, в-третьих, все еще закрытые границы — многие страны не дают своим гражданам разрешение на выезд в Российскую Федерацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, въездной турпоток в Россию может восстановиться в 2023 году, а внутренний туризм может восстановиться до уровня 2019 года уже в 2021 году.