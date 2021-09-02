За год инфляция в Киргизии выросла на 14,1%, и это не предел
Бишкек, 2 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В августе 2021 года инфляция в Киргизии выросла в годовом выражении на 14,1%, а по сравнению с началом текущего года — на 6,3%. Об этом сообщили в национальном банке страны сегодня, 2 сентября.
Финансовый регулятор отмечает, что динамика инфляции в республике остается под влиянием роста цен на продовольственные товары по всему миру.
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При этом сезонное снижение цен на фрукты и овощи внесло дефляционный эффект в сложившуюся динамику инфляции.
Однако, несмотря на некоторое кратковременное улучшение ситуации, возможное увеличение ряда цен и тарифов может внести дополнительный вклад в общую инфляцию в 2021 году.
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