Бишкек, 2 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В августе 2021 года инфляция в Киргизии выросла в годовом выражении на 14,1%, а по сравнению с началом текущего года — на 6,3%. Об этом сообщили в национальном банке страны сегодня, 2 сентября.

5000 сомов

Финансовый регулятор отмечает, что динамика инфляции в республике остается под влиянием роста цен на продовольственные товары по всему миру.

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При этом сезонное снижение цен на фрукты и овощи внесло дефляционный эффект в сложившуюся динамику инфляции.

Однако, несмотря на некоторое кратковременное улучшение ситуации, возможное увеличение ряда цен и тарифов может внести дополнительный вклад в общую инфляцию в 2021 году.

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