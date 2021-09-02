Лондон, 2 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Великобритании выставили на продажу внедорожник Lada Niva Legend с силовым агрегатом от BMW и автоматической коробкой передач. Об этом сообщается на сайте Autotrader.

Lada Niva 4X4

Трехдверный внедорожник был модернизирован владельцем. На место штатного 83-сильного двигателя он установил турбомотор производительностью 122 л. с. Мотор агрегатируется с автоматической трансмиссией и задним приводом.

После доработок обороты двигателя на скорости 110 км/ч оказались снижены с 4500 до 2500.

Также Lada Niva оснащена сдвоенной выхлопной системой, светодиодной световой оптикой, кнопкой запуска двигателя и новым рулевым колесом. Клиренс внедорожника увеличен на 50 мм.

Стоит авто 19 495 фунтов стерлингов (порядка 1 960 900 рублей).

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF) сообщил, что в 2027—2028 годах АвтоВАЗ может начать выпуск электрокаров Lada. По его словам, более точные сроки будут обсуждаться с правительством России, так как для выпуска электромобилей необходима поддержка государства.

Читайте также: Обнародованы снимки рестайлинговой Lada Vesta Cross