Бишкек, 2 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. За семь месяцев 2021 года работающие за рубежом трудовые мигранты перевели в Киргизию через различные системы денежных переводов около $1,1 млрд (свыше 80,5 млрд рублей). Такие данные приводит национальный банк страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Отметим, что почти 98% от этой суммы поступило в Киргизию от мигрантов, трудящихся в России.

При этом приток денежных переводов в республику вырос на 31,1% или почти на $261 млн (19,1 млрд рублей) по сравнению с январем — июлем 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, доходы республиканского бюджета Киргизии за первое полугодие 2021 года составили чуть больше 80,7 млрд сомов (около 69,8 млрд рублей).