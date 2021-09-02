Москва, 2 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. России следует активнее распространять свидетельства о злодеяниях Японии во Второй мировой войне. Об этом 2 сентября заявил политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анатолий Кошкин

«Российские власти наконец-то стали давать этой пропаганде отпор, переходя даже, я считаю, в контрнаступление своеобразное. Например, рассекречивание публикаций документов ФСБ о злодеяниях японских извергов в белых халатах, которые на живых людях испытывали запрещённое бактериологическое и химическое оружие на территории Китая», — Кошкин.

По его словам, оружие применялось в боевых действиях, несмотря на то, что японские генералы в своё оправдание на Хабаровском процессе утверждали обратное.«Генералы медицинской службы оправдывались на Хабаровском процессе… тем, что по Женевской конвенции не была запрещена разработка и исследование научное. Мол, мы изучали проблемы, а в военных целях не использовали», — указал он.

«Это ложь. До сих пор в Китае находят склады подземного оружия, и были факты, когда целые деревни и малые города заражались чумой и другими отравляющими либо бактериологическими веществами. Есть подтверждение, что на Халхин-Голе использовали», — подчеркнул Кошкин.