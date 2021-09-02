Тирасполь, 2 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), отстояв независимость в «лихую эпоху», показали, как народ может сохранить «свой стержень, свой дух, свои принципы». Об этом 2 сентября после парада в честь Дня независимости сказал журналистам глава ПМР Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Он заявил, что опыт Приднестровья заслуживает, чтобы его уважали и изучали. Глава республки также отметил важную роль России для ПМР.

«Чем является Россия для Приднестровья, совершенно понятно: это — защитник, это — миротворец, это — стратегический партнёр, это — ориентир. А Приднестровье для России — это образец того, как можно выжить при желании сохранить себя, свою культуру, свой народ», — сказал Красносельский.

Глава ПМР подчеркнул, что формирование Приднестровья как субъекта началось со стремления удержать СССР от развала. Но в ответ на политику советского руководства была создана республика, чтобы защитить жителей региона, а также сохранить там русский мир.

Напомним, 2 сентября 1990 года II Чрезвычайный съезд народных депутатов Приднестровья объявил о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. 5 ноября республика была переименована в ПМР.