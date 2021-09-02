Москва, 2 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Лямбда» не выявлен в образцах, взятых в России. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила 2 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Согласно имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма «лямбда» в образцах, взятых в России», — сказала Вуйнович.

Она отметила, что в российскую систему наблюдения за вирусами входят Роспотребнадзор, новосибирский центр «Вектор» и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. ВОЗ отслеживает ситуацию с распространением этого штамма, но Роспотребнадзор может располагать более точными данными.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре «Вектор» ранее назвали низкой вероятность того, что штамм коронавируса «Лямбда» вытеснит разновидность «Дельта».

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