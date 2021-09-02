Сеул, 2 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Останки 109 китайских солдат, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг), возвращены на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, церемония отправки останков в китайский Шэньян состоялась 2 сентября в международном аэропорту Инчхон.

На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин и заместитель министра по делам ветеранов Китая Чан Чжэнго.

Известно, что станки были найдены южнокорейскими военными в ходе раскопок на высоте Хвасальмори в 2020 году.

Южная Корея приступила к репатриации останков в 2014 году. С тех пор на родину вернулись останки более 700 китайских солдат.