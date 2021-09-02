Кишинёв, 2 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Если в Молдавии продолжат расти темпы распространения коронавируса, то в стране придётся вводить «красный код» эпидемиологической опасности. Об этом 2 сентября сообщила в эфире телеканала TVR Moldova координатор Нацкампании по вакцинации Нинель Ревенко.

musicalwds Карантин

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«За последние 14 дней у нас 142 случая на 100 тысяч жителей. Это предполагает, что мы на пороге введения «красного кода», — сказала Ревенко.

Она отметила, что введение «красного кода» в республике приведёт к тому, что нужно будет вводить новые карантинные ограничения. По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от действий жителей страны.

Ревенко добавила, что в случае ужесточения карантинных мер школы закрывать будут в последнюю очередь, как это рекомендуют международные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Молдавии за время пандемии выявили 68 105 носителей коронавируса, в том числе 4877 за последние сутки. Умерли в общей сложности 6406 пациентов с COVID-19, из которых пятеро погибли в течение последних суток.