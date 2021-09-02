Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Западным странам выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять на Россию», заявил 2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями спортивного общества Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр напомнил о высказывании президента Украины Владимира Зеленского в начале августа: «Если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию».

«Молчание Запада выдает его с головой, значит, ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским передала в Белый дом список из 450 человек, которых Киев считает «политзаключенными».

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