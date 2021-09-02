Москва, 2 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Эффективность российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в Сан-Марино составила 94,8%, соответствующие данные привел Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Отмечается, что оценка эффективности «Спутника V» осуществлена на основе мониторинга данных за период 25 февраля — 23 августа 2021 года.

«Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента», — говорится в сообщении.

При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%, уточнили в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что спустя год после официальной регистрации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, препарат полностью оправдал все ожидания учёных.