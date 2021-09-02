Москва, 2 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Центральный банка России во II квартале 2021 года инициировал блокировку порядка 12 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это вдвое больше, чем во II квартале 2020 года, сообщается 2 сентября на сайте регулятора.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

За апрель-июнь число звонков мошенников с городских телефонов выросло в 2,3 раза, до 8,5 тыс., с мобильных телефонов — почти в два раза больше 3,2 тыс. звонков, с номера 8800 — возросло в три раза, до 208.

Количество банковских операций за три месяца без согласия клиента выросло на 23% до 237 тыс. 971. Мошенники похитили у клиентов банков на 38% больше средств — 3,013 млрд рублей. Возвращены деньги 7,4% от этого объема, что на 5,4% меньше, чем в I квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники усовершенствовали схемы обмана жителей России с помощью резервного счета.

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