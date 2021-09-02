София, 2 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Болгарии с 7 сентября вступают в силу новые меры борьбы против коронавируса. Об этом заявил 2 сентября министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

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Рестораны и бары в Болгарии будут закрываться в 22:00, а спортивные соревнования в закрытых аренах будут проводиться без зрителей. Музыкальные фестивали не будут проводиться до конца октября, в кинотеатрах и театрах разрешается пятидесятипроцентная наполненность залов во время сеансов и спектаклей.

«Нет причин для паники. Ситуация серьезная, но под контролем. Низкий процент привитых граждан заставляет нас ввести эти меры», — передает агентство Reuters слова болгарского министра.

Кацаров очередной раз призвал население сделать прививку от коронавируса.

Напомним, что за последние сутки в Болгарии было зарегистрировано 1745 новых случаев заражения коронавирусом.