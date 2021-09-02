Джакарта, 2 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Согласно данным правительства, за сутки в Индонезии выявили 8955 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 2 сентября в Индонезии выявлено 4 109 093 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирусом в Индонезии переболели 21 208 человек. Всего побороть коронавирус в стране смогли 3,7 млн человек.

В период с 1−2 сентября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 680 человек. Всего эпидемия унесла жизни 134 356 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще два индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей.

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