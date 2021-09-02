Цхинвал, 2 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 251 тест на коронавирус, из которых 45 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 02 сентября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 5037 носителей SARS-CoV-2, из них 4280 выздоровели, в том числе 37 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 757 носителей коронавируса. Данных о новых смертях среди пациентов с COVID-19 нет.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 77 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние трое суток в результате проведения 407 тестов. Выздоровевшими медики признали 37 человек. Данных об умерших в «красной зоне» не было.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в последнее время растет число выявленных носителей коронавируса. За прошедшую неделю количество активных случаев в республике выросло примерно на 90.