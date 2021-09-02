Сеул, 2 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 177 818 человек. Об этом 2 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 2 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 29 458 016 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 57,4%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 14 805 891 человек, препаратом AstraZeneca — 11 050 017 человек, препаратом Janssen — 1 222 113 человек, Moderna — 2 379 995 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 533 164 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 16 283 360 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1961 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 255 401.

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