Магас, 2 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Показатель смертности от осложнений, вызванных COVID-19, в Ингушетии гораздо ниже, чем у её соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу. Согласно данным портала «Коронавирус в России», в Ингушетии летальность от ковид составляет 1,42%. Этот показатель вычисляется делением числа умерших на число заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, по данным федерального оперативного штаба на 2 сентября, в Ингушетии от осложнений после ковид скончались 280 человек, в том числе один случай летального исхода зафиксирован за прошедшие сутки.

А число носителей коронавируса составляет 19 776 человек. За прошедшие сутки выявлено еще 65 заразившихся. За те же сутки 37 граждан были выписаны в связи с выздоровлением. Всего справиться с инфекцией смогли 18 228 пациентов.

Отметим, самый высокий в СКФО показатель смертности зафиксирован в Дагестане — 4,64%.