Москва, 2 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. По итогам минувшей сессии 1 сентября рубль снова укрепился, сохраняя восходящий уклон и на торгах 2 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Пара доллар/рубль передвинула почти одномесячные минимумы до зоны 72,60 руб., утрата которое откроет дорогу к минимумам конца июня в районе 72,50 руб. и ниже.

Рубль продолжает пользоваться ослаблением позиций доллара на международной арене, которые были дополнительно подорваны после публикации данных по занятости, существенно не дотянувших до прогнозов.

Теперь игроки не делают ставки на бычью статистику по рынку труда США, которая выйдет в пятницу. Это главный фактор, за счет которого российская валюта планомерно обновляет максимумы на этой неделе.

Также локально рублю помогли приличные аукционы ОФЗ, а высокие цены на нефть добавляют привлекательности «россиянину». После заседания ОПЕК+ покупатели на рынке черного золота умерили пыл/

Но возвращение покупателей на спадах позволяет говорить об ограниченном потенциале падения Brent на данном этапе, пока психологический уровень $70 за баррель выступает в роли поддержки.

Под занавес недели коррективы в динамику долларовых пар внесет блок данных по рынку труда США. Если цифры приятно удивят, подешевевший за последние дни доллар рванет вверх.

При таком сценарии котировки могут вернуться выше 73 руб. Однако аргументов в пользу существенного ослабления рубля пока не наблюдается», — пояснил эксперт.

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