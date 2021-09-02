Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 сентября.

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Победить COVID-19 не смогли 17 женщин в возрасте от 51 года до 89 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 88 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 6 043 пациента.