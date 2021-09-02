Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём подтверждено 1330 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 2 сентября в федеральном оперштабе. Это на 18 случаев больше, чем в предыдущий день. Однако в масштабе страны Северная столица оказалась в этот раз на втором месте после Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,68, при нормативе Роспотребнадзора — не более 1 единицы.

За последние сутки петербургские медики констатировали 37 летальных исходов от COVID-19, это на три случая больше, чем в предшествующие сутки.

За 1 сентября в больницы с ковидом госпитализированы 247 пациентов, выписаны по выздоровлению 285 человек. Всего в стационарах находятся 3674 человека, из них 353 человека — в реанимации, 147 — на ИВЛ. Свободных коронавирусных коек в городе на 2 сентября — около 30%. На амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 18 242 петербуржца.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 578 985 человек, из числа заболевших выздоровели 555 095 человек, в том числе 1296 — за последние сутки. Скончались от ковида в Петербурге 20 654 человека.