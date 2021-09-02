Сеул, 2 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи осудило атаку йеменских хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, власти Южной Кореи поддержат усилия ООН и мирового сообщества по мирному урегулированию в Йемене, а также призвали мятежников-хуситов как можно скорее начать переговоры под руководством ООН.

По сообщению государственного телеканала Al Arabiya, в результате атаки беспилотника на аэропорт в городе Абха гражданский самолёт получил повреждения, восемь человек были ранены.

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