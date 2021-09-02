Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 475 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 сентября. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (196) и Волгодонском районе (11). Более 19% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 16% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 125 365 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 108 232 человека, получивших положительный результат теста на коронавирус.