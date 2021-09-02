Варшава, 2 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 2 сентября опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в стране зафиксировано 390 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерли семь человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее количество новых заражений — 58 новых случаев — зафиксировано в Малопольском воеводстве. Наименьшее число случаев (четыре новых случая) за последние 24 часа зафиксировано в Любушском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 889 426 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 365.

В больницах по состоянию на 2 сентября находятся 478 пациентов с COVID-19, из них 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.