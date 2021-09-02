Таллин, 2 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Более 23% населения Эстонии (примерно 185 000 человек) тем или иным образом сталкивались с банковским или инвестиционным мошенничеством. Об этом говорится в социальном исследовании, организованном местной фирмой Norstat по заказу Союза банков Эстонии.

Отмечается, что наименее осведомлены о признаках опасности русскоязычные жители Эстонии и люди с низким доходом.

В то же время большинство эстоноземельцев в курсе о телефонном или ином финансовом мошенничествах: до 93% жителей Эстонии в возрасте от 18 до 64 лет слышали о таком. Подавляющее большинство, или 69% осведомленных о мошенничестве людей узнали об этом из средств массовой информации.

Лично с этой темой столкнулись 23%. Чаще других с этой проблемой сталкиваются люди старше 35 лет (26%), эта группа людей также получает меньше всего информации о мошенничестве из СМИ.

«Сейчас в эпоху интернета и цифровых коммуникаций схемы с инвестициями становится все более изощренными. Например, злоумышленники имитируют веб-сайты законных компаний. Некоторые схемы реализуют настолько умело, что на первый взгляд они могут казаться правдоподобными даже экспертам», — прокомментировала результаты опроса Катрин Талихярм, исполнительный директор Союза банков Эстонии.